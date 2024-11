Amistoso entre seleção da Rússia e São Cristóvão tem goleada e ‘novo Haaland’; veja

Em amistoso um tanto quanto aleatório, a seleção sub-21 da Rússia venceu o São Cristóvão por 4 a 0 nesta segunda-feira (18), no Estádio Ronaldo Luís Nazário de Lima. O destaque da partida foi o atacante Kirill Nikishin, com três gols. Além do artilheiro, chamaram atenção Alexandr Kokshrarov, apelidado de "Haaland" pelos torcedores, e Nikita Saltykov, que cativou o público e teve o nome bradado diversas vezes.

Como foi o jogo?

Sob o sol escaldante da Zona Norte do Rio de Janeiro, os russos foram superiores ao Tóvão. De pênalti, Nikishin abriu o placar aos 36 minutos, em um jogo até então equilibrado. No segundo tempo, nem o calor não impediu a Rússia de se impor e dominar o time da casa.

O camisa 11 voltou a marcar aos 23', e Kokshrarov deixou o dele aos 42' após sair do banco de reservas. No último lance, Nikishin fez seu terceiro na partida para fechar a conta. Do lado do São Cristóvão, mesmo com a goleada, o goleiro Mimito foi destaque e saiu de campo ovacionado.

Nikita Saltykov comemora vitória da Rússia com torcedores do São Cristóvão (Foto: Divulgação / teamrussia_u21)

Personagens da partida

Apesar do hat-trick de Kirill Nikishin, outros dois nomes receberam o carinho do público. No intervalo, os jogadores da Rússia que não iniciaram o duelo entre os titulares fizeram trabalho de aquecimento no campo. Alexandr Kokshrarov, então, roubou a cena por conta de sua semelhança com Erling Haaland, do Manchester City.

Enquanto os torcedores do São Cristóvão gritavam o nome do atacante norueguês em direção ao jovem russo, surgiu Nikita Saltykov. Destaque da base do Lokomitiv, o jogador parou para cumprimentar os presentes. Assim que descobriram o nome do atacante, os espectadores passaram a bradar seu sobrenome.

Ambos são costumeiramente titulares da seleção sub-21 da Rússia, mas iniciaram o duelo no banco. Contudo, a dupla entrou na partida no segundo tempo, e foi de Saltykov a assistência para o gol de Kokshravov, o terceiro dos russos.

Após a partida, os dois jogadores celebraram a vitória junto aos torcedores no alambrado. Saltykov passou alguns minutos tirando fotos e até presenteou um jovem fã com o par de chuteiras que usou no duelo com o São Cristóvão.

- Brasil é um país lindo, com ótimo clima e atmosfera. Dá para ver que as pessoas vivem o futebol, amam o futebol. Os torcedores são fantásticos, especialmente os do São Cristóvão. Perguntaram meu sobrenome e imediatamente começaram a gritá-lo. Foi muito divertido, gostei muito. Obrigado a todos - disse Saltykov depois do jogo.

