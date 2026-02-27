Campeão da Copa de 1958 e ídolo do Flamengo, Moacir receberá ajuda da CBF
Ex-jogador, de 89 anos, estava internado em um hospital público de Guayaquil
- Matéria
- Mais Notícias
Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1958, Moacir Pinto, de 89 anos, receberá ajuda financeira da CBF. O ex-meio-campista, que também foi ídolo do Flamengo na década de 1950, estava internado em um hospital público de Guayaquil, no Equador, tratando de uma pneumonia e de complicações cardíacas. Agora, ele continuará o tratamento em casa.
Relacionadas
➡️Análise: Neymar ressurge decisivo e volta a sonhar com lista de Ancelotti para a Copa
Nesta sexta-feira (27), o presidente da CBF, Samir Xaud, conversou com Moacir por telefone e garantiu a ajuda financeira.
Reserva de Didi na conquista da primeira Copa do Mundo conquistada pelo Brasil, Moacir Pinto estava internado desde a semana passada no Hospital Geral Guasmo Sur, maior unidade pública de saúde do Equador. O campeão mundial mora no país, onde atuou como jogador na década de 1960 e fez longa carreira como técnico posteriormente. Ele é considerado uma lenda por lá.
— Em 1986, a relevância de Moacir no Equador aumentou: ele treinou a seleção sub-16 no Sul-Americano de Lima e quase foi campeão. Ficou em segundo lugar, mas foi o suficiente para o Equador se classificar para a Copa do Mundo Sub-16 do Canadá em 1987. Essa foi a primeira Copa do Mundo da Fifa para a qual o futebol equatoriano se classificou em sua história, e Moacir era o técnico — contou ao Lance! o jornalista Ricardo Vasconcellos, do site equatoriano "Primicias". Ele é autor do livro oficial do centenário do Barcelona, clube pelo qual Moacir foi campeão nacional e é considerado um dos maiores meias da história.
Ao lado de Dino Sani, Mazzola e Pepe, Moacir é um dos quatro integrantes da Seleção de 1958 que ainda está vivo. Ele começou a carreira no Flamengo e foi um dos grandes ídolos do clube carioca na metade final da década de 1950. Moacir está listado na seção "Lendas Rubro-Negras" do museu do clube, com vídeo gravado em 2000.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias