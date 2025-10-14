Falhas de jogador da Seleção em Japão x Brasil causam revolta: ‘Parabéns’

Japão e Brasil se enfrentaram, na manhã desta terça-feira (14), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira abriu vantagem, com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, mas levou a virada e perdeu por 3 a 2. Duas falhas de um titular do time de Carlo Ancelotti causaram revolta nas redes sociais.

continua após a publicidade

No segundo tempo de Japão x Brasil, o zagueiro Fabrício Bruno errou um passe na saída de bola da Seleção Brasileira e Minamino descontou para o time da casa. Poucos minutos depois, o jogador do Cruzeiro acabou botando a bola para dentro do gol após chute de Nakamura. Na primeira etapa, Paulo Henrique, do Vasco, e Martinelli, do Arsenal, botaram o Brasil na frente.

➡️Lucas Beraldo vira assunto durante Japão x Brasil: ‘Já deu para ver’

Nas redes sociais, os torcedores detonaram as falha de Fabrício Bruno, do Cruzeiro, em Japão x Brasil. Veja os lances abaixo:

Fabrício Bruno durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro Iorio / CBF)

Veja lances de Fabrício Bruno em Japão x Brasil e repercussão

Escalação da Seleção Brasileira

Diante do Japão, Carlo Ancelotti promoveu oito mudanças no Brasil em relação à equipe que goleara a Coreia do Sul, na semana passada. A dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães, além do atacante Vini Jr, foram os únicos que iniciaram pela Seleção nesta terça-feira.

continua após a publicidade

Com o time bastante modificado e diante de um adversário melhor que os coreanos, o Brasil começou com alguma dificuldade. O Japão jogou com suas linhas muito próximas e tentava empurrar o Brasil contra seu campo de defesa. Além disso, tentava chegar à meta de Hugo Souza explorando as laterais, principalmente a esquerda.

Bem posicionado e trocando passes, aos poucos o time de Ancelotti começou a ganhar terreno. Lucas Paquetá procurava distribuir o jogo pela meia, enquanto Martinelli e Vini jr tentavam arrancadas pela esquerda em Japão x Brasil.

continua após a publicidade

Foi pelo outro lado, no entanto, que o placar foi aberto. Aos 26, Paulo Henrique recebeu lindo passe de Bruno Guimarães e chutou cruzado, marcando seu primeiro gol pela Seleção logo no primeiro jogo como titular. Cinco minutos mais tarde, foi a vez de Gabriel Martinelli ampliar, após assistência de Paquetá.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os 2 a 0 do primeiro tempo pareciam encaminhar uma vitória tranquila, que iria facilitar as observações de Carlo Ancelotti. Mas aí a defesa, setor considerado primordial pelo técnico italiano, desandou. E Fabrício Bruno foi protagonista para isso em Japão x Brasil.

Aos 6, o zagueiro do Cruzeiro errou o passe dentro da grande área e entregou nos pés de Minamino, que chutou forte, sem chances para Hugo Souza. Dez minutos depois, Nakamura chutou cruzado e Fabrício Bruno tentou cortar, mas a bola tomou o caminho do gol.

Aturdido na defesa, o Brasil não conseguiu mais se encontrar em campo. O Japão, sentindo o ótimo momento, seguiu em cima. E, aos 25, virou com merecimento: Ito bateu escanteio e Ueda, de cabeça, subiu livre para marcar. Virada em Japão x Brasil.

Com a virada, Ancelotti mexeu na equipe, mas não deu. Japão vence o Brasil pela primeira vez na história.