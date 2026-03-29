Roger Ibañez e Danilo foram os jogadores escolhidos pela Seleção Brasileira para conceder entrevista coletiva neste domingo (29), nos Estados Unidos. Acima, acompanhe ao vivo pelo Lance!.

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Planejamento do Brasil 🟢🟡

A Seleção deu sequência ao cronograma de treinamentos neste domingo (29), em Orlando, nos Estados Unidos. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe manteve o foco na preparação para o amistoso contra a Croácia, marcado para a próxima terça-feira (31).

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A Seleção Brasileira foi dividida em grupos com e sem colete em atividade realizada neste domingo, e a configuração das equipes chamou atenção. Vini Jr, ausente no último treino por dores na coxa, participou normalmente de um dos lados, enquanto atletas como Casemiro atuaram no outro. O atacante, inclusive, guardou uma bola na rede durante a atividade, e há expectativa quanto à sua presença no amistoso.

Os jogadores deram sequência ao treinamento de cruzamentos, ainda divididos em duas equipes. No grupo com colete, estiveram atletas como Danilo, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Andrey Santos, Rayan, João Pedro, Endrick e Gabriel Martinelli. Já a equipe sem colete contou no setor defensivo com Ibañez, Marquinhos, Bremer e Kaiki; além de Fabinho, Gabriel Sara e Danilo no meio-campo; Vini Jr, Igor Thiago, Matheus Cunha e Luiz Henrique no ataque.

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Na sequência, Ancelotti comandou movimentações em campo reduzido, com atividades de passes e cruzamentos. No gol, uma das novidades foi a presença de Leo Nannetti, atleta do sub-20 do Flamengo. Vinícius também participou de um treino de finalizações, enquanto Gabriel Sara, novidade nesta convocação, se destacou nas atividades de cruzamento e recebeu aplausos do treinador italiano. Parte dos trabalhos teve transmissão pelo canal oficial da CBF.

Veja a provável escalação da Seleção Brasileira para o amistoso contra a Croácia: Bento; Danilo, Marquinhos (ou Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro.

Bremer comemora gol ao lado de Ibañez e Casemiro durante amistoso entre Brasil e França, no Gillette Stadium (Foto: Franck Fife/AFP)

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