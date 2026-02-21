O técnico Carlo Ancelotti fará a primeira convocação da Seleção Brasileira do ano em 16 de março. O treinador italiano irá anunciar os 26 nomes para os amistosos com a França e a Croácia, os dois últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo, prevista para a segunda quinzena de maio.

O Brasil irá enfrentar a França, atual vice-campeã Mundial e terceira colocada no ranking da Fifa, em 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston. O jogo está marcado para as 16h locais (17h em Brasília).

Cinco dias depois, em 31 de março, o Brasil terá pela frente a Croácia, algoz da Seleção na Copa do Mundo do Catar. A partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 20h locais (21h em Brasília).

A convocação da Seleção do próximo mês está desde já envolta em muita expectativa, já que ela deverá contar com a base que Ancelotti irá levar para a Copa do Mundo. Além disso, será a última chance para alguns jogadores convencerem o técnico de que merecem estar no grupo do Mundial.

Entre eles está Neymar, que ainda não foi chamado uma única vez pelo técnico, e Endrick, que após ser emprestado para o Lyon tem conseguido emendar uma sequência de bons jogos. Ancelotti chegou a trabalhar com o atacante no Real Madrid.

Ao mesmo tempo, será a chance de o treinador avaliar alternativas, principalmente para o meio-campo. Um dos jogadores de maior confiança do técnico, Bruno Guimarães está lesionado e ficará de fora dos amistosos. E há ainda a indefinição nas laterais.

