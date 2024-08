Convocação da Seleção e pressão sobre arbitragem agitam CBF nesta sexta

Dorival Júnior faz sua terceira convocação, a primeira para as Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 23/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

A sede da CBF, no Rio, será o centro das atenções do futebol brasileiro nesta sexta-feira. A partir das 11h30, o técnico Dorival Júnior faz a convocação da Seleção para os próximos dois compromissos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. No fim da tarde, será a vez de dirigentes de clubes das Séries A e B se reunirem para debater - e reclamar - da arbitragem.

➡️CBF define palco da Supercopa Rei 2025; veja os detalhes

Será apenas a terceira convocação de Dorival Jr. à frente da seleção, a primeira para jogos das Eliminatórias, mas o treinador já sabe que sofrerá contestações assim que cada um dos nomes for anunciado.

Isso porque Dorival tem a missão de montar uma equipe capaz de devolver a confiança ao torcedor após a Seleção emendar três derrotas seguidas nas Eliminatórias - no ano passado, ainda sob o comando de Fernando Diniz - e ficar apenas em sexto lugar na Copa América deste ano, já sob a batuta de Dorival Júnior.

O treinador, ao menos, não deverá ser alvo dos clubes: desta vez, a data Fifa não irá coincidir com rodadas do Brasileirão e da Copa do Brasil, ainda que o período deverá ser utilizado pela CBF para a realização de algumas das partidas atrasadas do Campeonato Brasileiro.

Os jogos do Brasil acontecem nos próximos dias 6 e 10 de setembro, diante de Equador e Paraguai. A Seleção ocupa atualmente a sexta colocação e, no momento, garantiria apenas a última vaga para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá

Dorival Júnior deve manter base das duas primeiras convocações (Foto: Staff Images / CBF)

Cartolas se reúnem à tarde para debater a arbitragem

Horas após a convocação da Seleção, dirigentes de clubes das Séries A e B são aguardados na CBF para um encontro com o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, e do gerente técnico do VAR, Péricles Bassols.

A reunião foi convocada às pressas pela CBF após uma série de reclamações de cartolas e treinadores sobre a atuação dos árbitros, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. A própria CBF admitiu isso no ofício encaminhado aos clubes e às federações.

“Temos constatado a cada rodada de jogos, em todas as séries do Campeonato Brasileiro, um significativo aumento de críticas à arbitragem de campo e ao desempenho do árbitro de vídeo (VAR), as quais em algumas ocasiões se mostram pertinentes”, diz trecho do documento, ao qual o Lance! teve acesso.

Mas a própria reunião desta sexta-feira é motivo de críticas de dirigentes. Eles alegam que o encontro foi convocado em cima na hora (o ofício é datado de terça-feira, 20 de agosto) e para uma data inconveniente - esta sexta-feira, dia que antecede uma rodada da Série A e que tem inclusive uma partida da Série B para ser disputada, entre Ponte Preta e Operário. Assim, alguns clubes deverão ter dificuldades para enviar representantes.

Inconvenientes à parte, no encontro a CBF irá formalizar a criação de um “foro permanente” para debater a arbitragem. A ideia é realizar reuniões virtuais todas as segundas-feiras, com a participação de representantes de federações e dos clubes.