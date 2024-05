Convocação pode revelar trunfo da Seleção Brasileira na Copa América

Neymar está lesionado desde a derrota para o Uruguai (Foto: Wesley Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A Copa América é uma das competições que a Seleção Brasileira nunca ganhou com Neymar entre os convocados. Para os mais supersticiosos, este pode ser um indicativo para mais uma conquista do Brasil em campo.

Neymar ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Com isso, a presença do astro entre os convocados da Seleção Brasileira para a Copa América está praticamente descartada.

Vale lembrar que o atacante só conquistou a Copa das Confederações (2013) e as Olimpíadas (2016) com a amarelinha.

Nas últimas edições que a Seleção Brasileira esteve numa final de Copa América, na primeira o atacante sequer foi convocado graças a uma lesão no tornozelo. Já na segunda, o Brasil perdeu para a Argentina no Maracanã.

Neymar está longe dos gramados desde a derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai. Na ocasião, o atacante disputou uma bola com De la Cruz, meia do Flamengo, e torceu o joelho na queda. O jogador saiu de campo chorando.

Após exames, a lesão de Neymar foi constatada. O tempo previsto para a recuperação do atacante é de seis a oito meses.

Dorival tem uma vitória e um empate no comando da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

O técnico Dorival Jr vai convocar a Seleção Brasileira nesta sexta-feira (10), para a disputa dos últimos amistosos antes da Copa América. O próximo desafio do Brasil será contra o México, às 21h30 do dia 8 de junho, no Estádio Kyle Field.