Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira para Copa América nesta sexta-feira: onde assistir e horário

Dorival Júnior convocará a Seleção Brasileira para a disputa da Copa América (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 17:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Dorival Júnior convocará a Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, nesta sexta-feira (10). Além disso, a equipe disputará dois amistosos contra México e Estados Unidos antes do torneio. O evento será transmitido no site do Lance! e no YouTube da CBF.

A competição será disputada nos Estados Unidos, e a Amarelinha se apresenta em Orlando no dia 30 de maio. A Copa América está prevista para iniciar no dia 20 de junho e se encerra com a grande final no dia 14 de julho.

Por outro lado, os atletas que atuam no Brasil e serão convocados irão ficar à disposição de Dorival Júnior a partir do dia 3 de junho. Com isso, os clubes podem perder seus jogadores a partir da 10ª rodada do Brasileirão.

CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 10 de maio de 2024, às 12h (de Brasília);

📍 Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Site do Lance! e YouTube da CBF.