Convocação da Seleção Brasileira: veja horário e onde assistir

Dorival Júnior fará sua estreia pela Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Daniel RAMALHO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 18:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Dorival Júnior fará a primeira convocação da Seleção Brasileira após a disputa da Copa América nesta sexta-feira (23), às 11h30 (hora de Brasília). O anúncio será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e será transmitido pela CBF TV, no YouTube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os jogadores chamados ficarão à disposição do treinador para dois jogos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: diante do Equador, no dia 6 de setembro (sexta-feira) às 22h (hora de Brasília) no estádio Couto Pereira, em Curitiba (Paraná); e contra o Paraguai, no dia 10 (terça-feira), às 21h30 (hora de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai).

O Brasil está apenas na sexta posição da classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo, com sete pontos conquistados em seis partidas (duas vitórias, um empate e três derrotas). A argentina lidera a tabela com 15 pontos conquistados em seis jogos.

Vale lembrar que seis seleções sul-americanas se classificam direto para a próxima Copa do Mundo, graças ao aumento no número de times participantes. O sétimo colocado disputará a repescagem.

CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 23 de agosto de 2024, às 11h30 (hora de Brasília);

📍 Local: Auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: CBF TV (YouTube)