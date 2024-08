CBF define estádio para Brasil x Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Ednaldo Rodrigues é o presidente da CBF (Foto: Rodrigo Ferreira/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 18:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira vai enfrentar o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 15 de outubro. A definição do local da partida foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol nesta terça-feira (20).

A última vez em que a Seleção Brasileira atuou na capital do país com presença de público foi em 2019, pela Copa América. Em 2021, o Brasil venceu a Venezuela no Mané Garrincha, mas o jogo teve portões fechados por conta da pandemia da covid-19.

Antes do duelo contra o Peru, a Seleção Brasileira faz outros três jogos pelas Eliminatórias. Em setembro, a equipe de Dorival Jr pega o Equador, no Couto Pereira, e o Paraguai, fora de casa. Cinco dias antes do duelo contra o Peru, a Seleção pega o Chile.