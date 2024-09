Convocação da Seleção: Dorival anuncia lista nesta sexta-feira; confira onde assistir

Dorival Júnior ainda busca a melhor formação para a Seleção Brasileira (Foto: Daniel Duarte/AFP)







Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 27/09/2024 - 05:55 • Rio de Janeiro

O técnico Dorival Júnior anuncia nesta sexta-feira (27), a lista de convocados para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, diante de Chile e Peru, no próximo mês. Os jogadores serão anunciados a partir das 13h. O Lance! transmite ao vivo.

➡️Seleção feminina vai enfrentar a Colômbia em dois amistosos em outubro

➡️Brasil em primeiro! Com 100% de aproveitamento, seleção avança na Copa do Mundo de Futsal

Nesta quinta-feira (26), o técnico Dorival Júnior disse em rápida conversa com a reportagem do Lance! que “a lista já está pronta, definida, e se Deus quiser vamos conseguir contar com todos os jogadores”.

— Mas lista de convocados na Seleção Brasileira sempre fica aberta até o último momento — desconversou o treinador, na sequência. A breve declaração foi dada depois que Dorival Júnior acompanhou o lançamento da Taça dos Povos Indígenas. O treinador foi bastante requisitado para fotos ao fim do evento, e foi solícito com todos.

A expectativa mais uma vez é pela presença de novidades entre os convocados. Uma delas pode ser o goleiro John, do Botafogo, que está na pré-lista com 50 selecionáveis enviada por Dorival Júnior à Conmebol. O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, também pode aparecer.

Desde que assumiu, o treinador tem feito muitas mudanças na equipe. Em dez jogos até aqui — quatro amistosos, quatro pela Copa América e dois pelos Eliminatórias —, Dorival Júnior já deu chances para 34 jogadores, seja como titulares ou fazendo mudanças no decorrer das partidas.

Com apenas 10 pontos em oito jogos, o Brasil terá diante de Chile e Peru a melhor chance da temporada para respirar nas Eliminatórias. Afinal, aquelas seleções ocupam as duas últimas posições no qualificatório. O confronto com os chilenos será em Santiago, no dia 10, e a Seleção Brasileira recebe os peruanos cinco dias depois no Mané Garrincha, em Brasília.

Seleção de Dorival Júnior precisa se recuperar nas Eliminatórias da Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Convocação da Seleção: onde assistir e horário

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 27 de setembro, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Sede da CBF, no Rio (RJ)

📺 Onde assistir: O Lance! transmite ao vivo