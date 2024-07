Arthur Elias assumiu a Seleção no lugar de Pia Sundhage em 2023 (Foto: Thais Magalhães/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 14:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira feminina, anunciou nesta terça-feira (2) as 18 convocadas para a disputa das Olimpíadas. Entre os dias 25 de julho e 10 de agosto, a equipe vai em busca do inédito ouro olímpico nos Jogos de Paris 2024.

A lista trouxe algumas decisões surpreendentes por parte do comandante. Cristiane (Flamengo), Byanca Brasil (Cruzeiro) e Vic Albuquerque (Corinthians), destaques do Brasileirão na esfera feminina, não foram incluídas nem na lista de suplentes. Já Kerolin, do NC Courage (EUA), foi chamada mesmo sem atuar há oito meses por conta de uma ruptura ligamentar no joelho.

Outra grande ausência justificada foi a de Bia Zaneratto. A Imperatriz, atualmente no Kansas City Current-EUA, revelou, na última semana, estar lidando com uma fratura por estresse, o que anulou as possibilidades de atuar nos campos franceses.

Marta, por sua vez, também foi chamada, e estará na disputa de sua sexta Olimpíada. Tendo disputado os amistosos preparatórios, a craque do Orlando Pride elevou seu nível físico em relação à Copa do Mundo de 2023, e vai em busca da tão sonhada medalha de ouro.

👀⚽ Veja a lista completa:

🧤 GOLEIRAS: Lorena (Grêmio) e Tainá (América-MG)

⚔️ DEFENSORAS: Antônia (sem clube), Tamires (Corinthians), Yasmin (Corinthians), Rafaelle (Orlando Pride-EUA), Tarciane (Houston Dash-EUA) e Thais Ferreira (Tenerife-ESP)

📤 MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP) e Yayá (Corinthians)

🥅 ATACANTES: Adriana (Orlando Pride-EUA), Gabi Nunes (Levante-ESP), Gabi Portilho (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Kerolin (NC Courage-EUA), Marta (Orlando Pride-EUA) e Ludmila (sem clube)

Entre as suplentes, Arthur deixou o seguinte quarteto: Luciana (goleira da Ferroviária), Lauren (zagueira do Kansas City Current-EUA), Angelina (volante do Orlando Pride-EUA) e Priscila (atacante do Internacional).

O Brasil terá um grupo complicado em busca do avanço ao mata-mata. A estreia acontecerá no dia 25, diante da boa geração da Nigéria; três dias depois, enfrenta o Japão, semifinalista da última Copa do Mundo; e no dia 31, encerra a fase de grupos diante da atual campeã mundial, a Espanha, comandada pela ex-jogadora Montse Tomé.

Com Marta na lista, Seleção Brasileira feminina vai em busca do primeiro ouro nas Olimpíadas (Foto: Loic Venance / AFP)