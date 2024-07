De onde vem o dinheiro do Botafogo? Entenda finanças do clube mais gastador da janela

Outro fator que beneficia o Botafogo no mercado é fazer parte da Eagle Football Holdings, rede de clubes controlados por Textor. Além de 90% da SAF alvinegra, o norte-americano também é acionista majoritário do Lyon (FRA) e do RWD Molenbeek (BEL) e tem uma participação de 40% no Crystal Palace (ING).



Dentro deste contexto, Textor consegue realizar empréstimos e outras operações financeiras com o objetivo de fornecer suporte ao capital de giro da empresa e ajudar os clubes que pertencem à mesma rede.



Além da questão financeira, a Eagle Football Holdings foi crucial nas negociações com Luiz Henrique e Almada, uma vez que ambos os acordos preveem uma transferência a um dos clubes de Textor na Europa após a passagem pelo Botafogo.



Devido a essa movimentação fora do usual, ainda não se sabe como os valores das transferências serão lançados no balanço do Botafogo.