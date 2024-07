O gol foi transferido para Fabinho com assistência de Raphael Veiga (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 12:06 • Rio de Janeiro

Com gols de Fabinho e Vitor Reis, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0 nesta segunda-feira (1) no Allianz Parque. A polêmica da partida ficou por conta da cobrança de falta de Raphael Veiga que resultou no primeiro gol do Palmeiras. Na cobrança, o desvio da bola no volante Fabinho levantou dúvidas nos internautas. O toque teria sido proposital?

Os questionamentos cresceram ainda mais após a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, em que o mesmo afirma ter sido uma 'jogada ensaiada' praticada mais de 20 vezes durante o treino. Confira a opinião dos internautas;

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras