— A Helena é uma menina de grande potencial. Acho que a gente sempre teve um pouco esse intuito, essa missão de mesclar veteranos e jovens, que é um pouco o caminho de você desenvolver jovens. Muitas vezes, eles são revelados por projetos bacanas e times menores, e aí a gente tem a intenção de ajudar a desenvolver. Tivemos vários exemplos, começando no início do nosso projeto, de 30 anos atrás com a Érika, Waleswka, Elisangela, Raquel, e Roberta, que começou na escolinha. Sempre foi uma característica e um desejo, uma missão nossa. E com a Helena não é diferente, temos conseguido alguns também, então ela é uma jogadora de muito potencial, e espero que se mantenha com o pé no chão, entendendo que para chegar lá em cima tem muita gente e talentosa como ela, e que o trabalho é diferencial — opinou Bernardinho.