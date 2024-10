Chile costuma ajudar o Brasil em momentos de crise; relembre

Brasil e Chile se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 17:23 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (10), a Seleção Brasileira enfrenta o Chile,a partir das 21h (de Brasília) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, no Estádio Nacional de Chile. O Brasil venceu apenas uma das últimas cinco partidas, mas pode contar com a ajuda dos chilenos, mais uma vez, para superar a crise.

O Chile tem a fama de 'dar uma mãozinha' para a Seleção Brasileira quando está passando por momentos turbulentos, e o histórico do confronto fala por si só. As seleções já se enfrentaram 75 vezes em partidas oficiais, com 53 vitórias do Brasil, 14 empates e apenas oito vitórias da La Roja.

Um exemplo disso é a Copa América de 2007, sob o comando de Dunga. A Seleção Brasileira começou a competição com alguns tropeços que trouxeram a desconfiança da torcida, como a derrota para o México e terminando a fase de grupos na segunda colocação. Mas, o Brasil e Chile se reencontraram nas quartas de final e a seleção Canarinho saiu com uma goleada de 6 a 1, e acabou se consagrando campeã do torneio.

Em 2008, nas Eliminatórias, a crise também rodeada o Brasil e o técnico Dunga se via pressionado no cargo. Na ocasião, a Seleção ocupava a sexta posição na classificação, sem ter vencido ou marcado um único gol enquanto visitante. Porém, venceu o Chile, em Santiago, por 3 a 0, e 'virou a chave'. Com a vitória, a equipe de Dunga saltou para a segunda posição, ultrapassando a Argentina, e iniciou a arrancada para uma classificação tranquila.

Em Copas do Mundo, a Amarelinha não sabe o que é perder para os chilenos. São quatro duelos, com três vitórias brasileiras e um empate. A mais recente, foi nas oitavas de final da Copa de 2014, quando empataram em 1 a 1 e o Brasil classificou nos pênaltis.

Desta vez, a Seleção Brasileira precisa de uma vitória para voltar a brigar pelas primeiras posições na tabela. O Brasil está em quinto lugar, com 10 pontos, enquanto o Chile ocupa a nona posição, com cinco pontos.