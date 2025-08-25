Perguntado sobre a convocação da Seleção Brasileira, divulgada nesta segunda-feira (25), por Carlo Ancelotti, Filipe Luís foi categórico ao responder: "Quanto menos convocados do Flamengo, melhor". Para a alegria do treinador, somente Alex Sandro do atual plantel Rubro-Negro foi convocado.

- Aos que foram convocados, parabéns. Aos que não foram, trabalhar mais. Eu tenho que pensar no que é melhor para o Flamengo. Quanto menos convocados do Flamengo, melhor - declarou o treinador.

Alex Sandro foi o único jogador do Flamengo convocado para Seleção (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo enfrenta Vitória às 21h (de Brasília)

✍️ Texto: Lucas Bayer

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão do Sportv e Premiere (TV fechada).

O Rubro-Negro chega para esse confronto com moral após se classificar para as quartas de final da Libertadores, deixando o Internacional para trás. Líder do Brasileirão com 43 pontos, o time de Filipe Luís vai em busca de mais uma vitória para seguir com vantagem na liderança. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 41 pontos (venceu o Inter no sábado).

❌Desfalques:

Erick Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito, será desfalque contra o Vitória. Esse é o único desfalque no time rubro-negro.