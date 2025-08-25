Convocado para defender a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (25), Alex Sandro precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do duelo entre Flamengo e Vitória. O lateral-esquerdo pediu para deixar o campo aos 24 minutos.

Em nota, o Fla informou que o camisa 26 sentiu dores na panturrilha esquerda e foi preservado da sequência do jogo. Confira abaixo a declaração.

— Substituído no primeiro tempo de Flamengo x Vitória, com o placar já em 2 a 0, Alex Sandro sentiu dores na panturrilha esquerda e foi preservado do restante da partida — informou o clube.

A tendência é que Alex Sandro seja submetido a exames médicos na terça-feira (26), como é de praxe no Flamengo. Conforme a apuração do Lance!, o veterano tem o costume de ser conservador com as próprias lesões, algo considerado positivo pelo departamento médico rubro-negro.

Alex Sandro é o único jogador do Fla convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Chile e Bolívia, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Além do rubro-negro, a lista conta com Caio Henrique e Douglas Santos como opções para a lateral esquerda.

Convocado para a Seleção Brasileira, Alex Sandro conversa com Filipe Luís durante duelo entre Flamengo e Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

