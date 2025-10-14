O ABC anunciou o retorno do volante Edson, jogador que recentemente foi dispensado pelo Botafogo-SP após o episódio envolvendo Zeca, do Coritiba, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Revelado nas categorias de base do ABC, Edson foi promovido ao time principal no fim de 2009. No ano seguinte, encerrou a temporada como titular na campanha do título potiguar, participou do vice-campeonato da Copa do Nordeste e da conquista da Série C do Brasileirão.

O auge do volante com a camisa alvinegra ocorreu em 2013, durante a disputa da Série B, quando foi um dos destaques da histórica recuperação do clube na competição.

Ao longo da carreira, Edson acumulou passagens por São Bernardo-SP, Fluminense, onde permaneceu por três temporadas, além de Bahia, Ponte Preta, Atlético-GO, Goiás e o futebol da Arábia Saudita. O jogador também defendeu Atlético-MG e Grêmio.

Edson deixou o Botafogo (Foto: Agência/Botafogo-SP)

Demissão no Botafogo-SP

O episódio aconteceu durante a derrota do Botafogo-SP por 2 a 0 para o Coxa, pela 30ª rodada da Série B, no dia 3 de outubro, no Couto Pereira. No fim do primeiro tempo, Edson foi expulso após acertar uma cotovelada em Gustavo Coutinho. O árbitro mostrou o cartão vermelho, o que gerou discussão e tumulto entre as equipes.

Na sequência, o zagueiro do time paulista deu um tapa no rosto de Zeca. O árbitro Jonathan Pinheiro registrou na súmula que a expulsão se deu por atingir o pescoço de Coutinho com o braço, fora da disputa de bola e com uso de força excessiva, além da agressão a Zeca. Após a intervenção da arbitragem, a partida prosseguiu normalmente.

Após a partida, Zeca chamou Edson de "covarde" e negou as acusações dentro de campo. Já o capitão do Botafogo-SP alegou falas xenofóbicas e registrou Boletim de Ocorrência (B.O).

Pelo episódio, o caso deve ser encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).