Do Uruguai à Série C: como estão os jogadores emprestados pelo Grêmio?

O Grêmio conta com seis atletas emprestados e, enquanto busca uma melhor colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, acompanha de perto o desempenho dos jogadores cedidos.

Em situações diferentes, os atletas do Grêmio disputam a Série B e C do Brasileirão, enquanto outros seguem emprestados em clubes da Major League Soccer e do futebol uruguaio.

Mila - Tombense

O Grêmio acertou o empréstimo do jogador em fevereiro de 2025. Ele foi cedido ao Tombense até o fim da disputa da Série C desta temporada. Para viabilizar a negociação, o atleta teve seu contrato com o Tricolor prorrogado até o final de 2026.

Pelo Tombense, Mila disputou 21 jogos, sendo titular em 14 deles. O volante teve 79% de acerto nos passes, com média de 1,3 passes longos certos e 0,6 passes decisivos por partida. Defensivamente, registrou 0,9 interceptações, 4,4 bolas recuperadas e cometeu 1,3 faltas por jogo. Sua nota média no Sofascore foi de 6,58.

Mila pelo Grêmio:

9 jogos (4 titular) 65% acerto no passe 0.8 dribles certos por jogo 0.1 passes decisivos por jogo 1.1 desarmes por jogo 1.9 bolas recuperadas por jogo 1.1 faltas por jogo Nota Sofascore 6.52

Adriel - Athletic-MG



O Grêmio emprestou o goleiro até o dia 31 de dezembro. Pelo acordo, o Athletic mantém, até o término do vínculo, a opção de adquirir os direitos federativos e parte dos direitos econômicos do atleta.

Adriel fez 24 jogos pelo Athletic-MG, todos como titular. O goleiro sofreu t30, média de 1,2 por partida, e terminou quatro jogos sem ser vazado. Teve média de 3,2 defesas por jogo e defendeu 72% das bolas recebidas. Com a bola nos pés, registrou 5,4 passes longos certos por partida e cometeu um pênalti. Sua nota média no Sofascore foi de 7,02.

Adriel pelo Grêmio:

15 jogos (15 titular) 7 gols sofridos (0.4 por jogo) 8 jogos sem sofrer gols 2.6 defesas por jogo 84% bolas defendidas 4.2 passes longos certos por jogo Nota Sofascore 7.19

Carballo - Portland Timbers

Em agosto deste ano, o clube aceitou a proposta do Portland Timbers pelo empréstimo oneroso do meio-campista uruguaio Felipe Carballo até 31 de dezembro, com opção de compra ao final do período. Antes, ele havia atuado pelo NY Red Bulls, também por empréstimo.

Carballo disputou dois jogos pelo Portland Timbers, sendo titular em ambos. Acertou todos os quatro passes longos que tentou, deu três passes decisivos e finalizou duas vezes, ambas no gol. Defensivamente, teve seis bolas recuperadas, dois desarmes e duas interceptações, além de vencer três de oito duelos. Sua nota média no Sofascore foi de 7,15.

Carballo pelo NY Red Bulls:

27 jogos (18 titular) 2 gols 1 assistência 1.4 passes longos certos por jogo 0.6 passes decisivos por jogo 0.9 finalizações por jogo 2.0 desarmes por jogo 4.0 bolas recuperadas por jogo 1.1 faltas por jogo 48% eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.90

Carballo pelo Grêmio:

55 jogos (42 titular) 2 gols 1 assistência 1.3 passes longos certos por jogo 0.5 passes decisivos por jogo 0.8 finalizações por jogo 1.1 desarmes por jogo 4.6 bolas recuperadas por jogo 0.9 faltas por jogo 38% eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.70

Adriel, goleiro do Athletic (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Mayk - Novorizontino

O Grêmio informou, em junho, que aceitou a proposta do Grêmio Novorizontino-SP pelo empréstimo do lateral-esquerdo Mayk. O atleta assinou contrato com o clube do interior paulista até meados de 2026.

Mayk disputou dezesseis jogos pelo Grêmio, sendo titular em treze deles. Contribuiu com uma assistência, média de 0,3 passes decisivos por partida, e acertou 0,9 dribles e 0,3 cruzamentos por jogo. Nos duelos, venceu 4,3 por partida, fez 0,8 desarmes e recuperou 4,9 bolas por jogo. Sua nota média no Sofascore foi de 6,79.

Mayk pelo Grêmio:

16 jogos (13 titular) 1 assistência 0.3 passes decisivos por jogo 0.9 dribles certos por jogo 0.3 cruzamentos certos por jogo 4.3 duelos ganhos por jogo 0.8 desarmes por jogo 4.9 bolas recuperadas por jogo Nota Sofascore 6.79

Ronald - Atlético-GO

Nome importante na base do Grêmio, Ronald acertou contrato de empréstimo com o Atlético-GO até o final de 2025 Antes, recebeu propostas do Everton, do Chile, e do Górnik Zabrze, da Polônia, mas as negociações não avançaram. O volante também acumula passagens pelas categorias de base da seleção brasileira.

Ronald disputou oito jogos pelo Atlético-GO, todos como titular. Teve 85% de acerto nos passes, com média de 2,0 passes longos certos e 0,8 passes decisivos por partida. Registrou 2,8 desarmes, 3,6 bolas recuperadas e 1,0 falta cometida por jogo, com 58% de eficiência nos duelos. Sua nota média no Sofascore foi de 6,93.

Ronald pelo Grêmio:

35 jogos (10 titular) 1 gol 85% acerto no passe 0.2 passes decisivos por jogo 0.9 desarmes por jogo 1.9 bolas recuperadas por jogo 0.3 faltas por jogo 54% eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.69

Ronald soma oito jogos pelo Atlético-GO (Foto: Bruno Corsino/ACG)

Matías Arezo - Peñarol

O Grêmio anunciou, em 11 de junho, o empréstimo do centroavante Matías Arezo ao Peñarol, do Uruguai, válido até 31 de dezembro de 2025.

Matías Arezo disputou quinze jogos pelo Peñarol em 2025, sendo titular em cinco deles. Marcou oito gols, deu duas assistências e precisou, em média, de 74 minutos para participar de um gol. Finalizou 2,6 vezes por partida, com 1,3 finalizações no gol, e teve 0,8 passes decisivos por jogo. Nos duelos, venceu 3,8 por partida e sofreu 0,4 faltas por jogo. Sua nota média no Sofascore foi de 7,18.

O destaque na equipe fez com que o Peñarol demonstrasse interesse em adquiri-lo em definitivo. Os clubes ainda buscam um acordo.

Matías Arezo pelo Grêmio: