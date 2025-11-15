Jogada ensaiada da Seleção Brasileira viraliza: 'Um novo mundo'
Brasil encerra primeiro tempo vencendo por 2 a 0
O segundo gol da Seleção Brasileira no jogo contra Senegal, marcado pelos pés de Casemiro, foi fruto de uma jogada ensaiada que encantou internautas na web. Rodrygo sofreu uma falta na entrada da área. Estevão assumiu a cobrança e cruzou na segunda trave, sobrando nos pés de Casemiro, que sozinho na pequena área, dominou e bate na bochecha da rede.
O primeiro gol foi marcado por Estêvão.
Ancelotti faz últimos testes na Seleção Brasileira
No mês passado, Carlo Ancelotti revelou que esta Data Fifa será a última em que o treinador fará testes de jogadores. A intenção é que em março, quando o Brasil fará amistosos contra equipes europeias nos Estados Unidos, a Seleção já tenha o grupo praticamente definido para a Copa do Mundo.
Setor defensivo do Brasil sofre mudanças contra Senegal
✍️Texto de Márcio Dolzan, setorista da Seleção Brasileira
O setor defensivo foi o principal problema da Seleção Brasileira neste ciclo de Mundial, mas havia se firmado com a chegada do treinador italiano. O Brasil não sofreu nenhum gol nos três primeiros jogos com Ancelotti e levou o primeiro apenas na partida derradeira das Eliminatórias, diante da Bolívia, na altitude de El Alto.
Mas os três gols sofridos há cerca de um mês, na derrota por 3 a 2 para o Japão, reacenderam o alerta. E, por isso, Ancelotti decidiu mexer na defesa do Brasil para a partida diante de Senegal. Por isso, Éder Militão, que é zagueiro, entrou na lateral-direita contra Senegal.
