Com mais de 280 jogos e sete temporadas defendendo o Real Madrid, Thibaut Courtois já conhece bem o peso de vestir a camisa merengue. Aos 33 anos, o goleiro belga encara agora um novo desafio: o Mundial de Clubes da FIFA 2025, que terá sua primeira edição no formato ampliado a partir de 14 de junho, nos Estados Unidos. A estreia dos espanhóis será no dia 18, contra o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Em entrevista à FIFA, Courtois falou sobre a preparação da equipe, o ambiente esperado nos EUA e a motivação para conquistar mais um título pelo clube espanhol.

Um torneio com cara de Copa

Courtois comparou a atmosfera esperada nos Estados Unidos à de uma Copa do Mundo, destacando o potencial do país como sede esportiva

- É algo especial, como jogar uma Copa. Espero que os torcedores e todos os envolvidos também se animem. A primeira edição sempre tem um gosto diferente - afirmou o belga.

Courtois celebrando classificação do Real Madrid na Champions League (Foto: Reprodução/Real Madrid)

O goleiro destacou o envolvimento cultural e esportivo dos norte-americanos com o futebol, algo que o Real Madrid já experimentou em pré-temporadas realizadas por lá:

- Espero muitos fãs e uma mistura de culturas. O esporte é muito popular nos EUA. Que aproveitem o Mundial e a Copa do Mundo no ano que vem - disse Courtois.

O objetivo é claro: vencer

A mensagem de Courtois sobre a ambição do clube espanhol foi direta: o Real Madrid entra no torneio com foco total no título.

- Não estamos lá para fazer número. Nosso objetivo é vencer cada torneio que disputamos. Vamos fazer de tudo para chegar o mais longe possível - garantiu o goleiro

A postura competitiva é reforçada ano após ano, segundo o goleiro, pela cultura vencedora da equipe e pela cobrança dos torcedores.

- Há muita pressão, e ganhar troféus te dá uma adrenalina que você quer sentir de novo. Por isso mantemos um alto nível. É o que esperam de nós - afirmou Courtois.

Thibaut Courtois em campo com a camisa do Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

Um olhar pessoal e familiar

Além do foco competitivo, Courtois também revelou um lado mais pessoal ao ser questionado sobre possíveis trocas de camisa durante o torneio. A escolha, segundo ele, costuma vir de casa.

- Normalmente, troco a camisa com alguém que meu filho pede. Ele sempre me diz antes de cada jogo com quem quer a camisa. Por exemplo, o Yassine Bounou, do Al Hilal, é um bom amigo e também goleiro. Provavelmente será o pedido dele - disse o jogador.

Ídolos e inspiração

No fim da entrevista, Courtois comentou sobre os grandes nomes do futebol que marcaram sua infância. Ao ser questionado sobre com quem gostaria de ter jogado, ele não hesitou.

- Talvez Zidane ou Ronaldo. São os que eu via jogar quando era criança. Zidane foi meu treinador, e até nos treinos mostrava a qualidade que tinha. Só posso imaginar como era jogar com ele - afirmou o atleta.

O desafio começa

A estreia do Real Madrid no novo Mundial de Clubes será contra o Al Hilal, campeão da Ásia. Com elenco estrelado e histórico vitorioso, os espanhóis chegam como um dos favoritos. Courtois, porém, sabe que favoritismo se comprova em campo. E já deixou o recado: “Estamos indo para ganhar”.