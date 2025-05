Qual o salário de Alexsandro, novidade da Seleção, no Lille?

A primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira trouxe algumas surpresas, entre elas o nome de Alexsandro Ribeiro, zagueiro do Lille, da França. O defensor foi chamado para os duelos contra Equador (fora de casa) e Paraguai (em São Paulo) e fará sua estreia na Seleção.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, onde atuou ao lado de Vinícius Júnior, Alexsandro não chegou a atuar como profissional no clube carioca. Canhoto e com boa saída de bola, ele construiu sua trajetória no futebol europeu, onde vem se destacando desde 2019.

💰 Valorizado: quanto vale Alexsandro?

Atualmente, Alexsandro está avaliado em 15 milhões de euros, o equivalente a R$ 97 milhões na cotação atual. O defensor chegou ao Lille em 2022, contratado por apenas 2 milhões de euros — mostrando uma grande valorização em apenas três anos.

Na atual temporada, foi peça importante na equipe francesa: disputou 30 partidas como titular, ajudando o Lille a terminar na 5ª colocação da Ligue 1 e a chegar às oitavas de final da UEFA Champions League.

Curiosamente, Alexsandro atuou como titular na vitória histórica do Lille sobre o Real Madrid, por 1 a 0, justamente contra Carlo Ancelotti, técnico que agora o convoca para a Seleção.

💸 Quanto Alexsandro ganha no Lille?

Segundo o site especializado Capology, o salário bruto anual de Alexsandro no Lille é de 910 mil euros — aproximadamente R$ 5,9 milhões por ano.

➡️ Salário anual: € 910 mil (~R$ 5,9 milhões)

➡️ Salário mensal: € 75,8 mil (~R$ 495 mil)

Embora ainda distante dos vencimentos dos principais atletas da Seleção Brasileira, a tendência é que, com a visibilidade da convocação, o zagueiro possa negociar novos contratos e aumentar consideravelmente seus ganhos.

