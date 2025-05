Lesionado, De la Cruz se revolta durante Palmeiras x Flamengo: ‘Sempre o mesmo’

Fora do duelo entre Palmeiras e Flamengo neste domingo (25), no Allianz Parque, Nico de la Cruz utilizou as redes sociais para demonstrar insatisfação durante a partida. O meio-campista rubro-negro publicou foto acompanhando o jogo e, instantes depois, compartilhou mensagem de reclamação em espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— Sempre o mesmo — publicou De la Cruz nos "stories" do Instagram, com "emojis" de rostos bravos.

A postagem aconteceu minutos após o árbitro Ramon Abatti Abel assinalar pênalti para o Alviverde. No lance, o lateral Guillermo Varela bloqueou com a mão um cruzamento de Facundo Torres. Existiu a dúvida se a infração do lateral rubro-negro foi dentro ou fora da área. Após rever a jogada no VAR, por cerca cinco minutos, a arbitragem seguiu com a marcação em campo. Contudo, Rossi defendeu a cobrança de Piquerez.

De la Cruz, do Flamengo, reclama nas redes sociais durante partida contra o Palmeiras (Foto: Reprodução)

Lesão de De la Cruz

Nico de la Cruz deixou o campo com dores durante o empate por 0 a 0 entre Flamengo e Botafogo, no último domingo (18), pelo Brasileirão. O uruguaio foi submetido a exames de imagem que constatou entorse no joelho, sem necessidade de cirurgia.

continua após a publicidade

— O atleta Nico De La Cruz, substituído no segundo tempo do clássico entre Flamengo e Botafogo, realizou exame de ressonância magnética na tarde desta segunda-feira (19), após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O exame descartou lesões cirúrgicas. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube — informou o Rubro-Negro.

➡️ Diretor do Flamengo revela recusa de astro português