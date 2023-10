A Seleção Brasileira empatou com a Venezuela em 1 a 1, nesta quinta-feira (12), em Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Gabriel Magalhães marcou pelo Brasil e Bello, de bicicleta, empatou para os venezuelanos. O próximo desafio agora é o Uruguai, fora de casa, na terça (17). Por enquanto, assista no vídeo acima a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz após o empate canarinho: