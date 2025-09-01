Denílson especula possível motivo de Neymar não estar na Seleção: ‘Foi infeliz’

Neymar não está na lista dos jogadores convocados por Carlo Ancelotti para esta Data Fifa. O jogador ficou de fora pela segunda vez desde a chegada do italiano ao comando da Seleção Brasileira. Na ocasião, o Brasil irá enfrentar o Chile e a Bolívia, nos dias 4 e 7 de setembro.

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, o ex-jogador Denílson especulou sobre o motivo da ausência do camisa 10 na lista. Para ele, uma declaração do jogador, dada depois do confronto entre Santos e Juventude, no último dia 4 de agosto, pelo Brasileirão, incomodou a comissão técnica.

- O Neymar não precisa ser testado na Seleção. Acho que ele pode melhor ainda, e para este momento, acredito que o Ancelotti acertou em não chamá-lo. Mas, tem algo que está na minha cabeça há uns dias referente a este assunto. Nada me tira da cabeça que a declaração do Neymar sobre a presença do Juan para avaliá-lo, tem a ver com isso - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Posso está muito louco nessa minha análise. Mas o Juan, hoje, é um membro da comissão técnico da Seleção Brasileira, e existe uma hierarquia, que tem que ser respeitada. Acho que a comissão, é achismo, ok? Não é afirmação. Isso interferiu. Me pegaria se fosse comigo. Se fosse líder, olharia e protegeria o membro da minha comissão, e o Neymar foi infeliz na declaração - concluiu.

O que disse Neymar?

A declaração do jogador, citada por Denílson, aconteceu após a vitória do Santos sobre o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, pela 18ª rodada do Brasileirão, no último dia 4 de agosto. Na ocasião, o camisa 10 marcou dois gols no triunfo do Peixe.

Ao passar pela zona mista do estádio, após a partida, o atacante foi perguntado sobre a presença de Juan, atual membro da comissão técnica da Seleção na partida. Neymar mostrou sinais de desconforto com a pergunta e afirmou que não precisaria provar nada para ninguém.

- Eu não preciso provar nada para ninguém. Continuo fazendo o meu futebol e todo mundo sabe do potencial que tenho. E é isso - disse o jogador.