A Seleção Brasileira iniciou, neste domingo, a concentração para a próxima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A comissão técnica desembarcou na Granja Comary, em Teresópolis, e o técnico Carlo Ancelotti teve o primeiro contato com parte do grupo. Entre os jogadores presentes, o destaque ficou para o jovem Estêvão, do Chelsea, que viveu um momento descontraído ao lado do treinador italiano.

Em tom de brincadeira, Ancelotti resolveu “testar” o atacante em inglês, perguntando se ele já estava se comunicando no idioma após a mudança recente para Londres. Estêvão, ainda tímido, respondeu com um simples “I’m fine, I’m fine”, repetindo a frase enquanto sorria, gerando risadas do italiano.

Após o episódio, o jogador conversou com a CBF TV e falou sobre o período de adaptação ao futebol inglês e ao novo país.

- Feliz, mudança de país nunca é fácil. Estou me adaptando da melhor maneira possível, tentando ajudar meus companheiros no Chelsea. Venho bem mais preparado fisicamente e mentalmente para agregar à Seleção - afirmou o atacante.

Estêvão falou das diferenças que encontrou no futebol da Inglaterra. O jogador foi revelado pelo Palmeiras e negociado com o Chelsea no início da atual temporada europeia.

- O futebol inglês é intenso, muito rápido e dinâmico. Exige muito de você por causa da intensidade. Não estou completamente adaptado, mas tenho conseguido evoluir graças à comissão técnica, aos meus companheiros e à torcida, que me acolheram da melhor forma possível — explicou.

O jogador também projetou os desafios do Brasil nos próximos jogos. No dia 4, o time vai enfrentar o Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Cinco dias depois, o adversário será a Bolívia, em La Paz. A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo de 2026.

- Serão partidas difíceis. Jogar no Maracanã, ao lado da nossa torcida, será importante. Contra a Bolívia, na altitude, também não será fácil. Nunca é simples atuar lá, mas vamos dar o máximo e tudo vai correr bem - concluiu.

Com clima leve na apresentação, a Seleção inicia sua preparação na Granja Comary em busca de bons resultados para manter a liderança nas Eliminatórias.

Estêvão passa por teste inusitado com Ancelotti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

