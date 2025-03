Na última sexta-feira (28), o presidente da CBD, Ednaldo Rodrigues, anunciou que Dorival Júnior não é mais técnico da Seleção Brasileira. Agora, pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, a entidade recalcula a rota em busca de um novo comandante para a seleção mais vitoriosa do mundo. Desde então, nomes já começaram a serem especulados para o cargo.

Um dos nomes é o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. O italiano é um desejo antigo da CBF, que tentou trazê-lo antes mesmo da chegada de Fernando Diniz no comando. Mas, um desfecho positivo não aconteceu, e o treinador decidiu cumprir o seu contrato com a equipe espanhola. Agora, o nome dele voltou à tona, sendo o plano A.

Outros técnicos também são opções para assumir a Amarelinha. Os nomes de Filipe Luís e Jorge Jesus chegaram a ser citados, e o português é tratado como o plano B. Já o atual técnico do Flamengo já rechaçou as chances de assumir a seleção, frisando que o seu foco é o Rubro-Negro.

Com a vaga aberta, o Lance! quis saber dos torcedores, através de uma votação no Canal de WhatsApp, qual seria o nome ideial para assumir o comando da Canarinho. Entre Ancelotti, Jorge Jesus, Renato Gaúcho e José Mourinho, a escolha foi de lavada: Jorge Jesus.

O comandante do Al Hilal recebeu mais 60% dos votos, enquantos as outras opções variaram entre 12% a 15%. Os torcedores entendem que o português, campeão brasileiro e da Libertadores com o Flamengo, seja o nome ideal para a Seleção Brasileira.

Apesar do novo treinador ainda ser uma incógnita, a preferência de Ednaldo Rodrigues é para um técnico estrangeiro. Mas, os nomes favoritos só devem se tornar uma opção palpável após o Mundial de Clubes, que acontece em junho.