Saiba o valor de Alisson, destaque do Brasil contra a Bolívia

Apesar da derrota para a Bolívia, o goleiro da Seleção Brasileira se destacou na última terça-feira. Na última partida das Eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem, Alisson fez defesas que diminuíram o prejuízo e deram esperanças à equipe de Carlo Ancelotti até os últimos minutos. E o jogador do Liverpool (ING) deve ser titular pelo terceiro Mundial consecutivo, às vésperas dos 33 anos. E é exatamente o fator idade que justifica a perda de valor de mercado, nos últimos anos, do responsável maior pelo placar magro no jogo em El Alto.

Carreira

Alisson foi revelado pelo Internacional. Estreou como profissional em 2013, mas o Transfermarkt avaliou o goleiro pela primeira vez no ano anterior. O valor era de € 150 mil. E em agosto de 2014, ele já valia o dobro. Foram temporadas consecutivas de aumento no número de jogos até 57 em 2015. Em dezembro daquela temporada, após gradual aumento no valor, ele estava avaliado em € 5 milhões.

A avaliação subiu para € 7 milhões em maio de 2016, e o patamar se manteve após a transferência para a Roma (ITA). Mas o gaúcho de Novo Hamburgo foi se valorizando exponencialmente, em pouco tempo: em outubro de 2017, ele valia € 10 milhões; dois meses depois, € 16 milhões; em março de 2018, quase três vezes mais: € 45 milhões. E em junho daquele ano, estava avaliado em € 60 milhões.

Em dezembro de 2018, aos 26 anos, Alisson valia € 65 milhões. Foi na primeira avaliação no Liverpool. Seis meses depois, a avaliação subiu para € 80 milhões e, ao final de 2019, o valor estava em € 90 milhões. Era o auge do goleiro, à época com 27 anos. Em abril de 2020, o valor caiu para € 72 milhões, mas voltou a subir para € 80 milhões em outubro daquele ano.

Desde então, paulatinamente, o titular da Seleção Brasileira vem perdendo valor de mercado. Ele acaba de começar a oitava temporada pelo clube inglês e foi avaliado pela última vez em maio deste ano: € 20 milhões.

