O Brasil empatou com o Uruguai em 1 a 1, nesta quarta-feira (19), pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, na Arena Fonte Nova, e encerrou sua participação na competição, em 2024, de forma frustrante. Com o resultado, a Seleção Brasileira caiu para quinta colocação, com 18 pontos, e atingiu sua pior campanha nesta fase da classificatória.

Até então, a pior campanha era pela classificação para a Copa de 2002. Na ocasião, o time Felipão ocupava a quarta posição, com 21 pontos conquistados. Coincidentemente, na 12ª rodada, em 2001, o Brasil também empatou por 1 a 1 em casa, porém, com o Peru.

É bem verdade que, na época, a situação da seleção era mais preocupante. Apenas os quatro primeiros se classificavam para a Copa e o quinto colocado ia para a repescagem. Em todas as outras campanhas anteriores, o Brasil estaria, nesse momento, fora da zona de classificação. Para esta disputa, o número de vagas aumentou e os seis primeiros colocados se classificam diretamente para o torneio.

Nas Eliminatórias que precederam o pentacampeonato, o Brasil passou por apuros em jogos decisivos e turbulências parecidas com o momento atual. Entre troca de técnicos (Luxemburgo, Emerson Leão e Felipão) e ausência de craques que faziam a diferença (Romário), a camisa mais pesada do futebol mundial só conseguiu a classificação para a Copa na última rodada.

Copa do Mundo de 2002: 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. 31 gols pró, 17 gols contra.

Mas, para a seleção atual, ainda há tempo para recuperar o desempenho na reta final e não terminar a classificatória como a pior da história. Para isso, nos seis jogos restantes, a equipe de Dorival precisaria de:

2002 - 4 vitórias e 1 empate

- 4 vitórias e 1 empate 2006 e 2010 - 6 vitórias

Seleção Brasileira em 2024

⚽️ 14 jogos

✅ 6 vitórias

🤝 7 empates

❌ 1 derrota

O Brasil volta a atuar apenas em março, quando enfrentará Colômbia e Argentina no retorno das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo com os colombianos será em casa, mas ainda sem local definido. Já o confronto com os argentinos será fora.

