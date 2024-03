(Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 11:42 • São Paulo (SP) • Atualizada em 12/03/2024 - 12:49

Wenderson Galeno vai representar o Brasil na próxima Data Fifa. Veículos de Portugal apontavam que o atacante de 26 anos era cotado para aparecer na convocação da seleção portuguesa, mas o jogador do Porto preferiu realizar um “sonho de criança”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Obrigado Deus por cada oportunidade. Tinha muitas coisas pra falar, mas tem pessoas que não merecem esse momento. Um sonho de uma criança que saiu lá de Barra do Corda MA para o mundo, um orgulho enorme representar meu país, vamos meu Brasil, nunca deixem de acreditar nos seus sonhos - publico o atleta em suas redes sociais.

Galeno foi convocado por Dorival Jr para substituir Gabriel Martinelli no Brasil. O atacante do Arsenal foi cortado por lesão, e o atleta do Porto estará à disposição da Seleção Brasileira para os confrontos contra a Inglaterra, no dia 23 de março, e Espanha, no dia 26.

QUEM É GALENO?

Wenderson Galeno nasceu na Barra da Corda, Maranhão e passou pelo Trindade e Grêmio Anápolis, ambos de Goiás, antes de ser contratado para jogar no Porto B.

Galeno em ação pelo Porto (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

Em Portugal, foi emprestado ao Portimonense e Rio Ave antes de ser vendido ao Braga. O bom desempenho fez o Porto recontratá-lo, e o recebeu sua primeira convocação para defender o Brasil.

➡️ Veja os grupos e datas dos confrontos no Paulistão