Léo Jardim foi convocado para a Seleção Brasileira







Escrito por Matheus Guimarães , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 12/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após brilhantes atuações com a camisa do Vasco, enfim chegou a hora de Léo Jardim vestir a camisa da Seleção Brasileira. Esta é a primeira vez que um goleiro cruz-maltino vai representar o Brasil depois de 20 anos.

O último goleiro do Vasco convocado para representar a Seleção Brasileira foi Fábio, que hoje defende o Fluminense. Na época, o goleiro foi chamado para a disputa da Copa América em 2004.

Na ocasião, o Brasil foi campeão ao vencer a Argentina nos pênaltis por 4 a 2.

Recentemente, o Vasco também teve um goleiro convocado para uma seleção. Trata-se de Martín Silva. O goleiro defendeu o Uruguai na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

A convocação de Léo Jardim chega quando o goleiro vive seu melhor momento na carreira. No empate do Vasco com o Nova Iguaçu, o camisa 1 cruz-maltino bateu o recorde pessoal de defesas numa partida. Ao todo foram 12.

Léo Jardim volta a colocar os goleiros do Vasco na Seleção Brasileira

Léo Jardim será um desfalque para o Vasco, caso a equipe avance às finais do Campeonato Carioca. Isso porque as competições serão paralisadas para a Data Fifa. No dia 23 de março, o Brasil vai enfrentar a Inglaterra, às 16h, e no dia 26 de março, encara a Espanha, às 17h30.

Antes, Léo Jardim entra em campo pelo Vasco. O Cruz-Maltino fará o segundo jogo da semifinal do Carioca contra o Nova Iguaçu. A partida será no domingo (17), às 16h, no Maracanã.