Merece? Convocação de Fabrício Bruno para a Seleção Brasileira divide opiniões na web

Fabrício Bruno foi convocado para a Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 20:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Dorival Júnior anunciou três novos nomes para defender a Seleção Brasileira nos próximos amistosos. Um dos jogadores chamados nesta segunda-feira (11) foi o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo. A convocação do defensor gerou debate nas redes sociais.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além de Fabrício Bruno, também foram chamados o goleiro Léo Jardim, do Vasco, e o atacante Galeno, do Porto. O trio chega para substituir Ederson, goleiro do Manchester City; Marquinhos, zagueiro do PSG; e Gabriel Martinelli, do Arsenal, cortados por lesão.

Veja a reação dos internautas nas redes sociais: