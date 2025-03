Brasileiros invadem rede social de Raphinha após fala polêmica

Raphinha, camisa 11 da Seleção Brasileira, se envolveu em uma polêmica antes da partida contra a Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. À "RomárioTV", o baixinho questionou se o clássico seria "porrada neles", e o camisa 11 do Brasil concordou com o ex-jogador. Após o posicionamento viralizar, alguns torcedores do Brasil invadiram as redes sociais do atacante.

Na aba de comentários da última foto postada pelo atleta foi possível observar mensagens de apoio ao camisa 11 da Seleção Brasileira, como: "Vamos Brasil", "depois dessa entrevista você ganhou meu respeito" e "porrada neles". Veja abaixo:

Comentário na rede sociail de Raphinha após fala polêmica em entrevista com o Romário (Foto: Reprodução)

Argentina x Brasil

Em meio à polêmica, Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Neste momento, a equipe do técnico Lionel Scaloni lidera a classificação, com 28 pontos. A Seleção Brasileira está na 3ª colocação, com 21.

Na partida, a equipe do treinador Dorival Júnior busca encerrar a sequência de seca contra o principal rival da América do Sul. O Brasil não vence a Argentina desde 2019. Durante o período, foram quatro jogos, com três vitórias dos argentinos e um empate.