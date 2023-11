- Todos os fatores extracampo podem ou não influenciar a nossa atuação, depende muito da maneira que a gente vai entrar em campo e se preparou, já esperando os desafios que vamos ter, mas com foco muito grande no que a gente pode fazer, no nosso estilo de jogo. A gente vem passando por adaptação e esse é nosso desafio, conseguir jogar bem, fazer o que foi treinado, se adaptar ao jogo, as circunstâncias da partida, e conseguir, através da adaptação, o resultado, no futebol é o mais importante. Sabemos que existe o caminho, ninguém chega lá de graça, e a gente vai encarar esse jogo com todos as dificuldades que a gente possa ter na frente. A qualidade dos atacantes, imposição física da Colômbia, vai ser um jogo duro, mas estamos preparados. Nossos jogadores têm condições de responder com agressividade (no bom sentido), disputar cada bola, cada lance, cada dividida, e ganhar nos detalhes.