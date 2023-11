- Acho que as alternativas estavam sendo criadas, é sempre bom poder contar com o grupo. É uma grande tristeza não poder contar com o Neymar, até mais com a lesão tão séria dele, ele faz falta em qualquer cenário. Ainda mais o Casemiro, destaque dos últimos 10 anos no futebol mundial. As ausência a gente não olha porque não pode contar. Dei oportunidades para outros, vamos potencializar o time que vai jogar. Todos eles tem potencial, esperamos que as coisas corram de maneira positiva. Eles abraçaram os treinamentos, a proposta, e esperamos que na prática as partidas consigam corresponder da mesma maneira que nos treinamentos.