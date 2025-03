Brasil encara Argentina e Monumental lotado para ficar perto da Copa

Brasil e Argentina fazem nesta terça-feira (25) o principal jogo da 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partir das 21h (de Brasília), um Monumental de Nuñez lotado espera assistir à classificação matemática dos atuais campeões mundiais à próxima Copa, enquanto a Seleção de Dorival Júnior quer se consolidar no qualificatório e já começar a projetar o time para o próximo ano.

Líder disparada das Eliminatórias, com 28 pontos até aqui, a Argentina se classifica com um simples empate. Mesmo uma derrota para o Brasil pode garantir a seleção vizinha matematicamente no Mundial, mas nesse caso acompanhado de um tropeço da Bolívia, sétima colocada com 13 pontos e hoje ocupando a posição de repescagem.

O Brasil não tem como garantir a vaga na Copa do Mundo já nesta rodada, mas a vitória sobre a Colômbia por 2 a 1 na quinta-feira (20) deixou a equipe de Dorival Júnior em situação para lá de confortável. Com 21 pontos, a Seleção está oito à frente da Bolívia. E, depois desta terça, restarão somente mais 12 pontos em disputa.

— O nosso objetivo principal nesse instante é justamente buscarmos a nossa classificação. Era isso que todos pediam. Quando nós aqui chegamos, a situação era bem complicado. E aqui eu não culpo ninguém. Era o momento, era aquilo que estava acontecendo. Nós tínhamos consciência. Assumimos uma situação e vínhamos, cada Data Fifa, ganharmos uma posição. Demos um passo importante, mas ainda não estamos satisfeitos — declarou Dorival nessa segunda-feira, antes do último treino da Seleção para o duelo com os argentinos.

Torcida brasileira reclama de preço dos ingressos

A presença da torcida brasileira será diminuta no Monumental de Nuñez. A principal razão é o preço dos ingressos para os visitantes: R$ 1.700 para os visitantes.

— O preço dos ingressos é uma coisa muito ruim, e a gente fica triste porque não teve ninguém para falar "pô, isso é um absurdo, não tem como você pagar R$ 1.700 para um jogo de futebol" — lamentou Daniel Leon, um dos líderes do Movimento Verde Amarelo (MVA), que já está no país vizinho.

Apesar disso, ele diz que a convivência entre torcedores de Brasil e Argentina é pacífica e que todos estão se integrando, mesmo após a entrevista de Raphinha falando em "dar porrada".

Brasil terá seis mudanças diante da Argentina

Para este jogo, o técnico fará seis mudanças em relação ao time que superou a Colômbia. Quatro delas são por necessidade, uma vez que Alisson, Gabriel Magalhães, Gerson e Bruno Guimarães foram cortados ou estão suspensos. Mas duas são por opção: Wesley ganhou a vaga na lateral-direita, e Matheus Cunha será a referência no ataque.

Matheus Cunha vai compor o ataque do Brasil diante da Argentina (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

ARGENTINA x BRASIL

ELIMINATÓRIAS — 14ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília).

📍 Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG).

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada).

🟨 Arbitragem: Andre Rojas (COL), auxiliado por Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL).

🖥️ VAR: John Perdomo (COL).

⚽ ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister e Thiago Almada; Giuliano Simeone e Julián Álvarez.

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Rodrygo; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.