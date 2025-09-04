Brasil x Chile: Clima discreto marca concentração da Seleção no Rio de Janeiro; veja vídeo
Lance! está diretamente do hotel para acompanhar o pré-jogo e a ida dos jogadores ao Maracanã
A Seleção Brasileira vive um pré-jogo de tranquilidade no Hotel Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca, onde está concentrada para o confronto com o Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O Lance! compareceu ao local para acompanhar a saída dos jogadores rumo ao Maracanã. O jogo será disputado nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília).
O clima no hotel é discreto. Nenhum torcedor se concentra do lado de fora. Em frente ao prédio, inicialmente, apenas uma van e um caminhão de logística da CBF chamavam atenção. O caminhão é usado para transporte de materiais e equipamentos do time. O ônibus que levará os jogadores ao Maracanã chegou às 15h40 e estacionou para aguardar os jogadores.
Dentro do hotel, a movimentação também é calma. Poucas pessoas circulam com identificação da CBF, como crachás ou agasalhos oficiais. Há conversas pontuais sobre a operação para a partida, como movimentação de ingressos e ajustes para a saída da delegação, mas nada que identifique claramente a presença da Seleção. Para quem não tem informação prévia, o cenário se assemelha ao de um dia comum em um hotel.
O jogo também tem valor simbólico para o técnico Carlo Ancelotti, que comandará a Seleção pela primeira vez no Maracanã. A escolha do estádio foi um desejo do italiano. Carleto teve mais cedo uma visita especial no hotel. Davide Ancelotti, treinador do Botafogo, visitou o pai durante a tarde.
O duelo com o Chile traz à memória um episódio recente. Em março de 2022, o Brasil também se despediu da torcida no Maracanã em um confronto diante dos chilenos. Na ocasião, a equipe venceu por 4 a 0, com gols de Neymar, Vini Jr., Philippe Coutinho e Richarlison. O jogo marcou o primeiro gol de Vini Jr. com a camisa da Seleção, após uma orientação tática que envolveu o então técnico Tite e Ancelotti, que já comandava o atacante no Real Madrid.
Este será o último compromisso da Seleção Brasileira em solo nacional antes da Copa do Mundo, marcada para junho de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Após a partida contra os chilenos, o Brasil encerra as Eliminatórias contra a Bolívia, fora de casa, e todos os amistosos de preparação serão realizados no exterior, conforme confirmou a CBF.
O time chega para o confronto já classificado, mas busca confirmar a vice-liderança. A Seleção tem como objetivo terminar as Eliminatórias em segundo lugar. A Argentina é líder e não pode mais ser alcançada, com dez pontos de vantagem.
