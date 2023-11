O primeiro cenário possível é a saída de um atacante para a entrada de outro, com o mesmo esquema tático utilizado contra a Colômbia: 4-2-4. Em um mundo perfeito, com Gabriel Jesus bem fisicamente e à disposição, a tendência é que o centroavante do Arsenal ocupe a vaga de Vini Jr. Mas, vale destacar que Gabriel já se apresentou à Seleção com uma lesão, e está sendo preparado exclusivamente para o jogo contra a Argentina, portanto, ainda é dúvida.