Vini Jr teve uma lesão na coxa esquerda detectada, após ser substituído no primeiro tempo na derrota da Seleção Brasileira para a Colômbia, na quinta-feira (16), nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, segundo o "ge", o atacante do Real Madrid está cortado da partida contra a Argentina na terça-feira (21), no Maracanã.