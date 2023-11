Com a Seleção de folga nesta sexta-feira (17), Vini foi direto do Aeroporto do Galeão para uma clínica realizar exames de imagem. A avaliação feita em Barranquilla que indicava uma lesão na coxa esquerda se confirmou, e o atacante está fora do clássico no Maracanã. A CBF emitiu um comunicado informando que o jogador foi desconvocado.