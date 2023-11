Fernando Diniz não começou bem sua passagem pela Seleção Brasileira. O técnico, com sua marca na história do Fluminense, o treinador é fortemente criticado nas redes sociais pelos resultados negativos ao comando da equipe brasileira. Na noite de quinta-feira (16), o Brasil sofreu sua primeira derrota para a Colômbia nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026.