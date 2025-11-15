Assista à coletiva de Carlo Ancelotti após a vitória do Brasil sobre Senegal

O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva após a vitória do Brasil sobre Senegal por 2 a 0 no Emirates Stadium, em Londres, na tarde deste sábado.

O jogo começou em ritmo acelerado. Senegal ameaçou logo com dois minutos e quase marcou após a bola cruzar toda a área da seleção. O time africano seguiu pressionando e Ismailla Sarr assustou Ederson. A partida então passou a ter alternância de domínio, com o Brasil quase marcou com Matheus Cunha, que acertou a trave, e com Vini Jr, que obrigou Mendy a boa defesa.

Senegal passou a pressionar a saída de bola do Brasil, para tentar roubar a bola próximo ao gol. Quando o Brasil acalmou o jogo, passou a ter domínio. Aos 16 minutos, Matheus Cunha acertou o travessão, desta vez em cabeçada após cruzamento de Bruno Guimarães. Rodrygo obrigou Mendy a grande defesa. Aos 27 minutos, porém, o goleiro senegalês nada pôde fazer. Casemiro conduziu a bola pelo meio e tentou acionar Bruno Guimarães. A defesa de Senegal cortou, mas a bola sobrou para Estêvão, livre, bater cruzado e abrir o placar para o Brasil.

Oito minutos mais tarde, em jogada ensaiada, Casemiro apareceu livre na área e completou para o gol para ampliar o placar. O lance resultou em uma pequena confusão, com os senegaleses reclamando muito se uma suposta falta de Militão. A partida esquentou.

Senegal voltou a pressionar e Gabriel Magalhães e Éder Militão evitaram o gol. Um minuto depois, Ederson fez grande defesa em chute de Sarr. A seleção de Senegal reclamou de um suposto pênalti, e o clima voltou a ficar quente, com o zagueiro Koulibaly partindo para cima de Estêvão e Vini Jr. Mas ficou só no empurra-empurra e os times foram para o intervalo sem maiores confusões.

A partida recomeçou com Senegal pressionando e o time quase diminuiu após vacilo da defesa brasileira. Ederson foi pressionado, a bola sobrou para Ndiaye, que acertou a trave com o gol vazio.

Os africanos seguiram em cima, passaram a ter mais controle do jogo, foram empilhando chances, seja com cruzamentos, ou em chutes de fora da área. A partida, porém, ficou aberta, com Senegal oferecendo contra-ataques para a Seleção Brasileira.

A partida seguiu com o mesmo ritmo, com troca de domínio. Ancelotti trocou bastante o time na segunda etapa, testando, por exemplo, o time com centroavante e com um meia de origem, casos de João Pedro e Paquetá, que entraram nos lugares de Matheus Cunha e Rodrygo.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), em Lille, na França, na última partida deste ano.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 X 0 SENEGAL

AMISTOSO

📆 Data e horário: Sábado, 15 de novembro, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

🥅 Gols: Estêvão, aos 27' e Casemiro, aos 35' do primeiro tempo (BRA)

🟨 Cartões amarelos: Antoine Mendy e Koulibaly (SEN); Casemiro (BRA)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Jarred Gillett

🚩 Assistentes: Dan Cook e Neil Davies

🏁VAR: Matt Donohue

⚽ ESCALAÇÕES

Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)

Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley) e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão (Luiz Henrique), Rodrygo (Paquetá) e Vini Jr; Matheus Cunha (João Pedro).

Senegal (Técnico: Pape Thiaw)

Edouard Mendy; Mendy (Diouf), Koulibay, Niakhaté e Jakobs; Pape Gueye (P. Ciss), Idrissa Gueye, Ndiaye (Sabaly), Pape Sarr (Nicolas Jackson) e Ismaila Sarr (Ndiaye); Sadio Mané (Mbaye).