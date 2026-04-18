O técnico Arthur Elias, da Seleção Brasileira, evita avaliar o desempenho da equipe nesta Fifa Series antes do resultado do jogo deste sábado (18). O Brasil entra em campo para enfrentar o Canadá, às 21h30 (horário local) e 22h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

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— Eu considero o jogo de amanhã o mais importante para essa avaliação do grupo de forma geral, mas também não vou jamais descartar tudo o que fizemos, porque fizemos muito nessa convocação. Todos os treinamentos foram de alto nível, com muita entrega, com muita conexão, com muita competitividade. Os jogos foram muito bons — avaliou o treinador, em coletiva.

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Na sexta, o Brasil finalizou a preparação com treino no CT Manoel Dresch, do Cuiabá Esporte Clube. A equipe realizou os últimos ajustes táticos visando o duelo com as canadenses, elogiadas por Arthur Elias.

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— O Canadá é muito forte no jogo aéreo, especialmente em bola parada. Elas são boas na bola parada ofensiva e defensiva, então criamos algumas alternativas diferentes para que a gente consiga ser eficiente. É uma equipe compacta, que se defende muito bem. Tem tudo para ser um jogo muito intenso. A outra qualidade do Canadá é ter um jogo veloz, com intensidade. A gente vai tentar olhar para os pontos fortes delas com a confiança de que a gente é capaz de vencê-las — disse o treinador.

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Dudinha tenta bloquear passe durante treino da Seleção Feminina no CT do Cuiabá, na véspera da decisão do FIFA Series contra o Canadá. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Em 35 jogos na história, o Brasil leva vantagem no retrospecto, com 14 vitórias, contra 10 do Canadá, além de 11 empates. Como as duas equipes somam seis pontos na Fifa Series, o título ficará com quem vencer e, em caso de igualdade no placar, o Brasil será campeão por saldo de gols.

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Para a decisão, Ana Vitória não será relacionada, segundo confirmado pelo técnico Arthur Elias, da Seleção Brasileira. A jogadora do Corinthians segue protocolo de concussão e também não esteve à disposição nos jogos anteriores, contra a Coreia do Sul e a Zâmbia.

BRASIL X CANADÁ - AMISTOSO FEMININO

Fifa Series - 3ª rodada

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Onde assistir: TV Globo, GE TV e Sportv

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