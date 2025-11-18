Veja a íntegra da entrevista de Carlo Ancelotti após Brasil x Tunísia
Seleção fica no 1 a 1 em Lille na última partida do ano
O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva após o empate do Brasil por 1 a 1 com a Tunísia. A partida realizada em Lille, na França, foi a última da Seleção no ano. Veja como foi:
Diante da Tunísia, os comandados de Carlo Ancelotti nem de longe conseguiram repetir a boa atuação de sábado, quando o Brasil venceu o Senegal por 2 a 0. Desta vez, o time teve muitas dificuldades no primeiro tempo, e careceu de criatividade no segundo.
O técnico foi perguntado sobre a queda de rendimento que a Seleção tem tido nos últimos jogos de Data Fifa. Foi assim nas rodadas finais das Eliminatórias e nos amistosos de outubro e novembro.
— Sim, é uma coisa que nós avaliamos. Eu acho que o último jogo, antes que os jogadores voltem para os seus clubes, é um pouco mais complicado prepará-lo. Mas a verdade é que o segundo jogo que realmente importava era contra o Paraguai (pelas Eliminatórias, que classificou o Brasil para a Copa do Mundo), onde a equipe atuou muito bem. Nos outros jogos, nós baixamos um pouco o nível de intensidade — ponderou Ancelotti.
