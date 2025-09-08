menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

AO VIVO – Carlo Ancelotti concede entrevista antes de Bolívia x Brasil

Seleção encerra participação nas Eliminatórias nesta terça-feira

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
imagem cameraCarlo Ancelotti fala antes do último jogo do Brasil pelas Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/09/2025
08:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

TERESÓPOLIS - O técnico Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (8), véspera do confronto entre Bolívia e Brasil, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Acompanhe ao vivo:

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Brasil se despede da Granja e vai à Bolívia sem medo da altitude

Apesar se já estar classificada ao Mundial, a Seleção Brasileira vai a El Alto em busca da vitória. Ancelotti deixou claro após a vitória sobre o Chile, na quinta-feira (4) que o jogo é importante para melhorar a condição de jogo e a intensidade do Brasil. Além disso, o treinador lembrou do peso histórico da camisa.

O técnico fez três treinos na Granja Comary com foco no jogo desta terça-feira, mas em nenhum deles deu indicativo do time que irá a campo na altitude de 4.150 metros de El Alto.

continua após a publicidade

É certo, porém, que o Brasil terá mudanças. Suspenso, Casemiro não joga. Mas o time deverá ter outras mudanças.

Autor de um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, Lucas Paquetá poderá ganhar uma chance entre os 11 iniciais. Na zaga, Alexsandro Ribeiro também tem chance de começar a partida.

Bolívia precisa vencer o Brasil para sonhar com a Copa

A Bolívia fará um jogo de vida ou morte com o Brasil. Oitava colocada nas Eliminatórias, a equipe precisa vencer e torcer por um tropeço da Venezuela, que recebe a Colômbia no mesmo horário, para ficar com a vaga na repescagem.

continua após a publicidade

Bolívia e Brasil se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília) desta terça-feira.

Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias