AO VIVO – Carlo Ancelotti concede entrevista antes de Bolívia x Brasil
Seleção encerra participação nas Eliminatórias nesta terça-feira
TERESÓPOLIS - O técnico Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (8), véspera do confronto entre Bolívia e Brasil, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Acompanhe ao vivo:
➡️Brasil se despede da Granja e vai à Bolívia sem medo da altitude
Apesar se já estar classificada ao Mundial, a Seleção Brasileira vai a El Alto em busca da vitória. Ancelotti deixou claro após a vitória sobre o Chile, na quinta-feira (4) que o jogo é importante para melhorar a condição de jogo e a intensidade do Brasil. Além disso, o treinador lembrou do peso histórico da camisa.
O técnico fez três treinos na Granja Comary com foco no jogo desta terça-feira, mas em nenhum deles deu indicativo do time que irá a campo na altitude de 4.150 metros de El Alto.
É certo, porém, que o Brasil terá mudanças. Suspenso, Casemiro não joga. Mas o time deverá ter outras mudanças.
Autor de um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, Lucas Paquetá poderá ganhar uma chance entre os 11 iniciais. Na zaga, Alexsandro Ribeiro também tem chance de começar a partida.
Bolívia precisa vencer o Brasil para sonhar com a Copa
A Bolívia fará um jogo de vida ou morte com o Brasil. Oitava colocada nas Eliminatórias, a equipe precisa vencer e torcer por um tropeço da Venezuela, que recebe a Colômbia no mesmo horário, para ficar com a vaga na repescagem.
Bolívia e Brasil se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília) desta terça-feira.
