‘Ansioso’, Luiz Henrique comemora retorno à Seleção Brasileira

De volta à Seleção Brasileira após 10 meses, o atacante Luiz Henrique divulgou um vídeo agradecendo pela convocação e se dizendo "um pouco ansioso". O atacante do Zenit não era convocado desde novembro do ano passado, e trabalhará pela primeira vez com Carlo Ancelotti.

— Quero agradecer a Deus por estar vestindo a camisa da Seleção mais uma vez. Estou falando um pouco nervoso, um pouco ansioso. Estava com minha esposa vendo a convocação, e quando saiu meu nome fiquei muito contente, muito feliz de estar mais uma vez na Seleção Brasileira — declarou o atacante.

— É um sentimento de muito orgulho, de muito trabalho. Só tenho a agradecer a Deus e dar continuidade para ajudar a Seleção Brasileira.

Luiz Henrique já marcou gol diante do Chile

Luiz Henrique foi um dos principais atacantes do Brasil no segundo semestre do ano passado. Sob o comando de Dorival Júnior, ele atuou em seis partidas da Seleção nas Eliminatórias, marcando dois gols — e um deles justamente diante do Chile, na vitória de virada por 2 a 1 pelo primeiro turno das Eliminatórias. À época, o atacante vinha sendo decisivo para o Botafogo e teve participação fundamental nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores.

O atacante, contudo, perdeu espaço este ano, após se transferir para o futebol russo. Luiz Henrique ficou de fora da última convocação do Brasil com Dorival Júnior, para os jogos de março diante de Colômbia e Argentina, e não havia sido chamado por Carlo Ancelotti para os confrontos com Equador e Paraguai, em junho, também pelas Eliminatórias.

Agora, ele será um dos oito atacantes à disposição de Ancelotti para os dois últimos jogos da Seleção no qualificatório sul-americano, diante de Chile e Bolívia. Além de Luiz Henrique, o treinador convocou Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham).

O grupo de jogadores começa os treinamentos na próxima segunda-feira (1º de setembro), na Granja Comary, em Teresópolis. Serão pelo menos seis sessões: três antes do confronto com o Chile, dia 4, no Maracanã; e outras três em preparação para o duelo com a Bolívia, na altitude de El Alto, dia 9.