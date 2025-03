A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) intensifica as negociações para contratar Jorge Jesus como novo treinador da Seleção Brasileira. Após a demissão de Dorival Júnior, anunciada na sexta-feira (28) pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, o nome do português surge como favorito para assumir o comando da equipe.



Jorge Jesus tem contrato com o Al-Hilal e deseja permanecer no clube saudita até o fim da Champions League da Ásia, cuja final está marcada para o dia 3 de maio. Mesmo assim, as conversas com a CBF avançam, e o técnico pode ser anunciado antes da próxima data Fifa, em junho.

📈 Salário de Jorge Jesus na Arábia Saudita

Caso aceite o convite para treinar a Seleção, Jorge Jesus abrirá mão de um dos contratos mais valiosos do futebol mundial. Segundo a imprensa saudita, o português recebe no Al-Hilal:

Salário anual: €12,5 milhões (R$ 78 milhões)

€12,5 milhões (R$ 78 milhões) Salário mensal: €1,04 milhão (R$ 6,5 milhões)

€1,04 milhão (R$ 6,5 milhões) Salário semanal: €240 mil (R$ 1,5 milhão)

O valor coloca Jorge Jesus entre os técnicos mais bem pagos do mundo. O treinador, que fez história no Flamengo em 2019 ao conquistar a Libertadores e o Brasileirão, voltou ao futebol saudita para sua segunda passagem pelo Al-Hilal e rapidamente levou a equipe a uma campanha dominante na temporada.

⚽ Decisão à vista

A CBF busca um técnico experiente para liderar a Seleção nos jogos contra Equador e Paraguai, em junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti, a primeira opção da entidade, permanecerá no Real Madrid até o fim do Mundial de Clubes, abrindo caminho para Jorge Jesus.

Se o português aceitar a proposta, será sua primeira experiência no comando de uma seleção nacional. Agora, a questão não é apenas se ele quer o cargo, mas se a CBF conseguirá oferecer um projeto e uma remuneração que compense a fortuna que ele recebe na Arábia Saudita.