Felipe Melo crava as opções para técnico da Seleção Brasileira

Desde que Dorival Júnior foi demitido da Seleção Brasileira na tarde da última sexta-feira (28), a CBF tem pressa para definir o novo treinador da Canarinho. A sucessão vem gerando debate sobre o novo comandante ser ou não um estrangeiro. Para Felipe Melo, ex-jogador e comentarista do "SporTV", três nomes brasileiros têm capacidade de assumir a responsabilidade.

Por diferentes razões, o ex-volante disse ser a favor da vinda de técnicos estrangeiros ao futebol brasileiro, mas não para o comando da Seleção Brasileira. No novo programa após a rodada do Brasileirão, "Fechamento SporTV", o comentarista analisou o cenário do Brasil pós-Dorival, com possíveis nomes brasileiros capazes de dirigir a Pentacampeã.

— Esse debate do treinador estrangeiro é muito bom. Mas acho que temos treinadores brasileiros, material humano, muito bom para defender a seleção. Não sou contra a vinda de estrangeiros, é muito bom para o Brasil, subiram o sarrafo dos brasileiros — pontuou Felipe.

— Mas acho que temos treinadores brasileiros, temos que seguir dando oportunidades, tendo paciência. Temos Rogério (Ceni), Renato Gaúcho, (André) Jardine, que conhece Seleção Brasileira e está fazendo história no México — completou.

Felipe Melo na Seleção Brasileira 🟢🟡

Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e internacional, Felipe atuou pela Seleção Brasileira entre os anos de 2009 e 2010. Pela equipe nacional, ele participou do ciclo para a Copa do Mundo de 2010, a qual o ex-volante ficou marcado pela eliminação nas quartas de final contra a Holanda. Na ocasião, o jogador foi importante no gol brasileiro, com assistência para Robinho abrir o placar, mas virou "vilão" por expulsão aos 28 minutos da segunda etapa. Ao todo, foram 22 jogos pelo Brasil, com dois tentos e o passe para gol já mencionado.

