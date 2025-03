Rizek brinca com possibilidade de jogador argentino assumir a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira anunciou nesta sexta-feira (28) o fim do ciclo do ténico Dorival Jr. no comando da equipe. Antes mesmo do pronunciamente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o jornalista André Rizek brincou com a possibilidade de um jogador argentino assumir o comando do Brasil. Trata-se do lateral Tagliafico.

O camisa 3 da seleção da Argentina viralizou nas redes sociais ao realizar uma análise tática da partida contra o Brasil, da última terça-feira (25). Na ocasião, a Seleção Brasileira perdeu por 4 a 1, no Estádio Monumental, em Buenos Aires. O resultado foi a gota d'água para a demissão de Dorival Jr.

Em um corte de pouco mais de um minuto, Tagliafico explicou como a equipe do técnico Lionel Scalone neutralizou o time brasileiro. O conhecimento exposto pelo atleta impressionou André Rizek, que ao ver o vídeo brincou com a possibilidade dele entrar na lista de possíveis sucessores de Dorival Jr.

- Atualizada a lista de candidatos à sucessão do Dorival: Jesus, Ancelotti, Guardiola e Tagliafico - publicou o jornalista.

O que disse Tagliafico?

— Como queriam jogar assim? Olha aqui, 4-4-2. Para jogar em um 4-4-2 assim é praticamente impossível. Primeiro porque a gente tinha três jogadores no meio-campo. Três contra dois deles. Só aí eles já tinham um a menos. Somando nesse lance com dois defensores e um goleiro com Thiago (Almada) que desce muito para o meio-campo — disse Tagliafico.

— Jogamos contra um Brasil que não é um Brasil de antes. Mas que gosta de ter a bola. Brasil sempre gosta de ter a bola. Não gosta de não ter a bola e de ter que correr atrás. Eles tinham muitos atacantes e ficar correndo assim atrás da bola os matavam — completou o jogador.

Demissão de Dorival Jr. da Seleção Brasileira

O anúncio oficial do fim do ciclo do treinador no comando da Seleção Brasileira aconteceu nesta sexta-feira (28). O treinador foi demitido pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, após reunião realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Além do treinador, deixam a Seleção Brasileira os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador-físico Celso Resende. O coordenador de Seleções, Rodrigo Caetano, o auxiliar Juan e o gerente de Seleções, Cícero Souza, permanecem nos cargos.

Agora, Ednaldo Rodrigues corre atrás de um substituto para o treinador. E o foco é num profissional estrangeiro. Nomes como o do português Jorge Jesus, do italiano Carlo Ancelotti e do espanhol Pep Guardiola estão no radar.